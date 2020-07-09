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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: بدء تجهيز فصول المدارس الإعدادية بالوسائل التعليمية المتطورة

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم عن بدء تجهيز فصول مدارس المرحلة الإعدادية بالمحافظة بالوسائل التعليمية المتطورة وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد وتمويل المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن تلك التجهيزات غير المسبقة تأتى كأحد السيناريوهات المطروحة لبدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وتشمل تجهيز فصول ٨٥ مدرسة إعدادية حكومية بالسبورات التفاعلية وأحدث أجهزة العرض وتدريب المعلمين عليها.


جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده بحضور المهندس رضا سرحان مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد ومديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية والموجهين العموم.

كما ناقش باهى خلال الإجتماع تنفيذ نشرات النقل للمعلمين لسد العجز والزيادة فى ضوء إحتياجات المدارس بجميع المراحل التعليمية مشيرا إلى أن التنفيذ المبكر لهذه النشرات يضمن بداية عام دراسى بلا معوقات متمنيا التوفيق للجميع فى أداء مهامهم
وكيل تعليم بورسعيد: بدء تجهيز فصول المدارس الإعدادية بالوسائل التعليمية المتطورة
وكيل تعليم بورسعيد: بدء تجهيز فصول المدارس الإعدادية بالوسائل التعليمية المتطورة
وكيل تعليم بورسعيد: بدء تجهيز فصول المدارس الإعدادية بالوسائل التعليمية المتطورة
وكيل تعليم بورسعيد: بدء تجهيز فصول المدارس الإعدادية بالوسائل التعليمية المتطورة
وكيل تعليم بورسعيد: بدء تجهيز فصول المدارس الإعدادية بالوسائل التعليمية المتطورة
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