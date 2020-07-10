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أخبار البلد

بداية عودة الرحلات السياحية إلى بلادها بعد انتهاء رحلاتهم دون إصابة واحدة طوال فترة إقامتهم بمصر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:04 ص
عودة الرحلات السياحية
عودة الرحلات السياحية
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محمد الاسكندرانى
بدأت الرحلات السياحية التي وصلت الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوكرانيا و بيلاروسيا وسويسرا، في العودة الي بلادها وذلك بعد قضائهم أسبوعا علي شواطئ مصر الخلابة واستمتاعهم بجوها الدافئ والمشمس.

وأشاد السائحون بالإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي لم تؤثر سلبا علي استمتاعهم بوقتهم و بالمناظر الخلابة بهذه المدن. 

كما أشادوا بالتزام الجميع بالضوابط التي أرسلتها مصر الي كل دول العالم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية وكبري منظمي الرحلات والشركات السياحية. 

وأوضح تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أن المجموعات السياحية بدأت بالمغادرة الي بلادهم دون أية إصابة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد وما زالوا يستمتعون بقضاء عطلتهم على شواطئ مصر الخلابة.

وقد حرص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اليوم الخميس أثناء زيارته بمدينة شرم الشيخ لتفقد بعض الفنادق، علي مقابلة السائحين المتواجدين علي الشواطئ واطمئن على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية. 

وأكد السائحون للوزير أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية. 

وأشاروا إلى أنهم سيخبرون أصدقائهم وزملائهم عند عودتهم الى بلادهم عن مدى التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب إلى مصر في رحلات سياحية.
بداية عودة الرحلات السياحية إلى بلادها بعد انتهاء رحلاتهم دون إصابة واحدة طوال فترة إقامتهم بمصر
بداية عودة الرحلات السياحية إلى بلادها بعد انتهاء رحلاتهم دون إصابة واحدة طوال فترة إقامتهم بمصر
بداية عودة الرحلات السياحية إلى بلادها بعد انتهاء رحلاتهم دون إصابة واحدة طوال فترة إقامتهم بمصر
بداية عودة الرحلات السياحية إلى بلادها بعد انتهاء رحلاتهم دون إصابة واحدة طوال فترة إقامتهم بمصر
بداية عودة الرحلات السياحية إلى بلادها بعد انتهاء رحلاتهم دون إصابة واحدة طوال فترة إقامتهم بمصر
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