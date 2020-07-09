هل يضحي صلاح بكتابة التاريخ مع ليفربول مقابل مجد ريال مدريد .. تطورات انتقال الفرعون إلى الميرنجي





وسيطر اسم محمد صلاح على عناوين الصحف العالمية لمغادرة ليفربول مع كل موسم الأمر الذي جعل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز يعلق على الموضوع.





وقال كلوب: " صلاح ومانى لن يرحلا عن ليفربول، لأنه ليس هناك تحدٍ أفضل من النجاح مع الريدز".





وتابع: "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد أو برشلونة يمكنها تحقيق لقب مسابقة الدورى 6 أو 7 مرات خلال 15 عامًا فقط، لكن المثير أن تحقق هذا الإنجاز فى إنجلترا.. نحن نخطط لأن يقول اللاعبون إن أفضل خطوة فى حياتهم كانت الانتقال إلى ليفربول".





ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، فإنه يتعين على ريال مدريد دفع مبلغ 148 مليون يورو نحو 160 مليون دولار، وهي قيمة فسخ عقد صلاح مع فريقه ليفربول.

ويسعى النادي الإسباني لبيع الويلزي غاريث بيل خلال فترة الصيف، والتعاقد مع بديل هجومي يستطيع تسجيل الأهداف.





وحصد فريق ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي- لأول مرة منذ 30 عامًا- بعد نجاحه في التغلب على حامل اللقب آخر عامين مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 23 نقطة في الصدارة.





ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة، وهو حسم أمر التتويج بلقب البريميرليج قبل نهايته بالفعل.

مايزال اسم الدولي المصري محمد صلاح مرتبطا بـالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مع كل موسم خاصة مع التألق والمستوى الثابت الذي يقدمه الفرعون في الملاعب الإنجليزية موسما تلو الآخر.