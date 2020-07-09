AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نائب وزير الصحة: العلاقات الأسرية في المنازل شديدة الازدحام وتتسم بالعنف

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

أعلن الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إصدار ورقة معرفية تحت عنوان " الازدحام المنزلي وتأثيره على الصحة "، ضمن مجموعة من الأوراق المعرفية التي أعدها "حول الوضع الحالى والرؤية المستقبلية للسكان فى مصر".


اقرأ أيضًا : هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا.. الصحة تجيب


وأضاف توفيق، ان الورقة المعرفية، فسرت  الازدحام المنزلي وتأثيره على الصحة، في النقاط التالية:


اقرأ أيضًا :أغلبهم مسنون.. الصحة: تعافي 27 حالة من فيروس كورونا فى بنى سويف


وجود عدد كبير من الأفراد داخل المنزل يؤثر على نواح عديدة من صحة وخصائص الأفراد في المجتمع ومنها صحة الأفراد القاطنين داخل المنزل من حيث:

الصحة العامة.

الصحة النفسية والعقلية لديهم.

الحالة التعليمية والتحصيل الدراسى.

مشاكل صحية بدنية.

قد تمتد فترات طويلة ومضاعفات حتى بعد التقليل المنزلى.

وجود أكثر من 1,5 شخص في الغرفة يمثل معامل ازدحام مرتفع.


وذلك بسبب:-

 انعدام أو صعوبة اتباع النظافة الشخصية.

 تشارك العديد من الأطفال في أماكن النوم.

 زيادة الاحتكاك البدنى، والحرمان.

 قلة النوم وانعدام خصوصية الفرد.

عدم توافر الرعاية للمرضى بصورة مناسبة.

 

وبالنسبة للأطفال دون الخامسة من العمر والأمهات :-

هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية داخل المنزل المزدحم خصوصًا النزلات الشعبية وتدني الحالة الصحية العام.

مثل نزلات البرد والانفلونزا والحساسية الربوية والنزلات المعوية.. فهذه الأمراض المعدية تزيد فرصة الإصابة بها 4 أضعاف داخل المنازل المزدحمة " أكثر من شخصين في الغرفة".

               

تزداد فرص الإصابة بالالتهابات الشعبية والتهاب اللوزتين والحلق بين الأطفال عمر سنة إلى 3 سنوات أكثر من ضعفين.

 

وتزايد فرص الإصابة بالحمى الروماتيزمية ومضاعفاتها، والالتهاب السحائى والدرن وميكروب المعدة الحلزوني والالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض الجلدية المعدية.


ففي سن ما قبل المدرسة يحدث الإفراط الحركي وزيادة في الميل للعنف ، وفي السن المدرسية تحصيل أكاديمي ضعيف وتأخر في القدرات الذهنية وانحراف في السلوك الاجتماعي.

 

بينما في فترة المراهقة كثرة النزاع والخلاف مع الوالدين وزيادة التشاحن مع باقي أفراد الأسرة وزيادة فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم خاصة بين الذكور.


فالأفراد الذين يقطنون في منزل مزدحم عرضة للإصابة بالأمراض النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب المرضي وغيرها بأكثر من 150% مقارنة بأفراد يعيشون في منازل أقل تزاحمًا.


والسيدات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الاكلينيكي من الرجال نتيجة الازدحام المنزلي نتيجة قضاء النساء لفترات أطول في المنزل وتعرضهن لرجعات أعلى من الضغوط النفسية نتيجة الزحام.

 

الازدحام المنزلي وتأثيره على العلاقات الأسرية:-

جودة العلاقات الأسرية بين الأفراد الموجودين في المنازل ذات معدلات الازدحام المرتفعة تتسم بتفاقم العنف الأسري والذي هو مرتبط في الأساس بنمو الضغوط النفسية خلال فترة المراهقة.


النساء خصوصًا قد يعانين من تداعيات المنزل المزدحم في صورة تزايد العنف المنزلي.


التعرض للعلاقات غير الصحية-  تناول المخدرات- عدم القدرة على تربية الأطفال بطريقة ملائمة نظرًا لضيق المكان- عدم توافر الخصوصية اللازمة لذلك.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطعمة لتعزيز مناعة طفلك وحمايته من الأمراض.. احرصي عليها

ماجد طوبيا يكتب: تحويل المحنة إلى منحة

الصحة: طفل من كل 3 دون 5 سنوات يعانون من التقزم والأنيميا وفقر الدم

احذر.. السمنة المفرطة تؤدي إلى خشونة الركبة

خوفا من إصابتهم بـ كورونا.. مخاطر منع الآباء من تطعيم أطفالهم

من بينها ممارسة الرياضة منزليًا.. جامعة حلوان: مجمع الإبداع العلمي يعلن توصيات السيمنار الرقمي لجائحة كورونا

ترشيحاتنا

بطرس غالي: تم صرف 11 تريليون دولار على مستوى العالم بسبب تداعيات كورونا

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لإزالة فيلا أبناء محافظ سابق في البحر الأحمر

شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي

هل ينتشر فيروس كورونا عبر الهواء.. الصحة العالمية تكشف الحقيقة

قتلت زوجها بـ 3 طعنات.. آخر ظهور للفنانة عبير بيبرس قبل دخولها الحبس

انتبهي لها.. 3 علامات تكشف اللحم الفاسد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

أسباب الانتفاخ تحت العينين وعلاجه بوصفات طبيعية

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش