بسمة وهبة: النائب العام دوره تاريخي في محاربة الظواهر غير الأخلاقية في المجتمع

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، دور تاريخي في محاربة الظواهر غير الأخلاقية في المجتمع.









وقالت بسمة وهبة خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لعب دورا مهاما في الفترة الأخيرة في ترسيخ القيم المجتمعية وإنصاف العديد من المظلومين، ومحاربة الظواهر الغريبة غير الأخلاقية، مشيدة بالبيان الذي وصفته بالتاريخي، بشأن محاربة أي ظاهرة لا تلائم المجتمع المصري والعادات المصرية، مؤكدة على أن التاريخ سيظل يذكر له ذلك الدور حتى بعد مرور عشرات السنين.









وأضافت أن مصر عانت لسنوات من انتشار العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بسبب الفساد الذي ساد في فترات معينة في المحليات والأحياء والمحافظات، مشيرة إلى أن هناك ما يعرف بـ"الكحول" وهو عبارة عن شخص صاحب عمارة، يطلب من شخص بسيط أن يضع اسمه في التراخيص، ثم يقوم ببناء برج مخالف، ويقوم الحي بتحرير محضر ضد الشخص البسيط الذي عمل ككحول لتسهيل البناء المخالف مقابل حفنة من الجنيهات.













وانتقدت بسمة وهبة، بعض رجال الدين الذين تدخلوا بشكل سلبي في قضية التحرش التي كانت محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر بحاجة الآن إلى خطاب ديني معتدل ينشر القيم الإسلامية بما يتناسب مع قيم المجتمع المصري بعيدا عن التشدد، مطالبة هؤلاء بضرورة إعادة النظر في الأفكار التي يروجونها.