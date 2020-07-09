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منوعات

خبير ملكي يتهم الأمير هاري بالإساءة لجدته الملكة إليزابيث والتقليل من إنجازاتها

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:48 م
خبير ملكي يتهم الأمير
خبير ملكي يتهم الأمير هاري بالإساءة لجدته الملكة إليزابيث
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هدير علاء
وجه الخبير في شئون العائلة المالكة البريطانية "روبرت جوبسون" انتقادات للأمير "هاري" على خلفية تصريحاته الأخيرة في أحدث ظهور له برفقة زوجته الممثلة الأمريكية السابقة "ميجان ماركل"، والتي أشار فيها إلى أنه يجب الاعتراف بالأخطاء السابقة لـ الكومنولث، الذي ترأسه جدته ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية".


ويزعم "جوبسون" أن الأمير "هاري" أساء للملكة وانتقد "عمل حياتها" بهذه التصريحات.




وقال الخبير الملكي تعليقًا على تصريحات الأمير البريطاني إنه من السهل جدًا انتقاد موقف العائلة المالكة في الوقت الذي يعيش فيه هو في قصر ضخم في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية، كما سلط الضوء على الدور الذي قام به الكومنولث على مر السنين.


وأضاف أن "ميجان ماركل" زوجة الأمير "لا تفهم الكومنولث".


وكان الزوجان "هاري" و"ميجان"  شاركا مؤخرًا في محادثة فيديو مع قادة من جيل الشباب لمناقشة موضوع العدالة والمساواة في الحقوق، وذلك في إطار إحدى الجلسات الأسبوعية التي نظمتها مؤسسة "Queen's Commonwealth Trust"، وهي مؤسسة مقرها في العاصمة البريطانية "لندن" وتهدف إلى دعم وتمويل وتحقيق التواصل للقادة الشباب الذين يعملون بجد لتغيير العالم.


وقال الأمير "هاري" خلال حديثه إنه "لا توجد عودة للوراء الآن"، مضيفًا أنه يجب "الاعتراف بالماضي" على الرغم من أن ذلك "غير مريح"؛ وتابع حديثه موضحًا أنه عند النظر إلى الكومنولث، فإنه لا توجد طريقة للمضي قدمًا ما لم يتم الاعتراف بالماضي وأخطائه.




وقال "جوبسون" في تصريح لمحطة إذاعية بريطانية: "أعتقد أن انتقاد عمل حياة الملكة هو أمر غير لائق"، مشيرًا إلى أن الأمور قد تغيرت في رأيه وكان هناك تحسن وتطور هائل منذ أن ورثت الملكة دورها كرئيسة للكومنولث.


ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن العديد من الخبراء يزعمون أن تعليقات الأمير "هاري" ربما أزعجت الملكة وبقية أفراد العائلة المالكة البريطانية.
خبير ملكي يتهم الأمير هاري بالإساءة لجدته الملكة إليزابيث والتقليل من إنجازاتها
خبير ملكي يتهم الأمير هاري بالإساءة لجدته الملكة إليزابيث والتقليل من إنجازاتها
خبير ملكي يتهم الأمير هاري بالإساءة لجدته الملكة إليزابيث والتقليل من إنجازاتها
خبير ملكي يتهم الأمير هاري بالإساءة لجدته الملكة إليزابيث والتقليل من إنجازاتها
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