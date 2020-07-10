حبس مسئول مخبز بلدي لاستيلائه على 304 آلاف جنيه من أموال الدعم

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس المدير المسئول عن مخبز بلدى، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 305 آلاف و730 جنيها بدون وجه حق، من أموال الدعنم بالتلاعب بمنظومة الخبز.





تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لاستيلائه على مبلغ (305730 جنيه) بدون وجه حق.





وتبين قيام المتهم بالاستيلاء على الأموال عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.