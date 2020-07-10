بسمة وهبة: ودعنا زمن الفساد.. وعهد الكحول انتهى

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن مصر عانت لسنوات من انتشار العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية، مما تسبب في تشويه المظهر الحضاري لـ الإسكندرية والقاهرة.





وأضافت خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "هذا الأمر يعني أن فيه حد فاسد غمض عينيه وخد فلوس من تحت الترابيزة، وهذا نتيجة ميراث طويل من التهاون والتقصير وفساد المحليات على مر الزمن.. ولكن دولة 30 يونيو ضد الفساد والرشاوي والتربح وخاصة في ملف مخالفات البناء وفوضي التراخيص التي تحدث عن طريق الكحول، الذي أصبح ظاهرة عامة لتقنين الفساد".





وأوضحت أن هناك ما يعرف بـ"الكحول" وهو عبارة عن شخص صاحب عمارة، يطلب من شخص بسيط أن يضع اسمه في التراخيص، ثم يقوم ببناء برج مخالف، ويقوم الحي بتحرير محضر ضد الشخص البسيط الذي عمل ككحول لتسهيل البناء المخالف مقابل حفنة من الجنيهات.





وتابعت: " الآن زمن الكحول انتهي خلاص. وكذلك الفساد والفاسدين".