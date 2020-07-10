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مرأة

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة ومثيرة.

وأثارت زينة، الجدل من خلال ظهورها بملابس جريئة مرتدية مينى جيب باللون البيج الفاتح وتوب باللون الابيض ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء باللون الأبيض وهو ما تماشى مع إطلالتها.

وعلقت  الفنانة زينة، على الصورة قائلة:"لما حد يسئلك صعب ولا مستحيل تقولوا مستحيل !!! عارفين الفرق ايه ؟؟؟".



ومن الناحية الجمالية اعتمدت  الفنانة زينة على ترك شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها ، ووضعت بعض اللمسات من المكياج التى زادت من أناقتها وجمالها.
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