بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة
الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:36 ص
نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة ومثيرة.
وأثارت زينة
، الجدل من خلال ظهورها بملابس جريئة مرتدية مينى جيب باللون البيج الفاتح وتوب باللون الابيض ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء باللون الأبيض وهو ما تماشى مع إطلالتها.
وعلقت الفنانة زينة
، على الصورة قائلة:"لما حد يسئلك صعب ولا مستحيل تقولوا مستحيل !!! عارفين الفرق ايه ؟؟؟".
ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة زينة
على ترك شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها ، ووضعت بعض اللمسات من المكياج التى زادت من أناقتها وجمالها.