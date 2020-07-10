توب رمادى .. عليا عساف تبرز جمالها بإطلالة كاجوال

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نشرت الفنانة الشابة عليا عساف صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت عليا عساف بإطلالة كاجوال وهى ترتدى توب كت باللون مكشوف الكتفين وبنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة أنيقة.



ومن الناحية الجمالية، أعتمدت علياء فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.



يذكر أن آخر أعمال عليا عساف مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".



المسلسل بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.



تدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.