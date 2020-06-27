بفستان منقط .. علياء عساف بإطلالة تبرز أنوثتها









نشرت الفنانة الشابة علياء عساف صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".













وظهرت علياء عساف وهى ترتدى فستان انيق منقط باللون الأسود والأبيض مكشوف الكتفين، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة أنيقة.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت علياء فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.





يذكر أن آخر أعمال علياء عساف مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".





المسلسل بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.





تدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.







