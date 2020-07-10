AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرابعة عالميا.. روسيا تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:31 ص
روسيا تسجل ارتفاعا
روسيا تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
سجلت روسيا، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية في البلاد، اليوم الجمعة، تسجيل 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 713936 وهو رابع أكبر حصيلة في العالم.

وقالت السلطات إن 174 شخصًا توفوا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11017 حالة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تسجل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 32735

بؤرة جديدة لـ كورونا.. تشيلي تسجل 4328 إصابة والإجمالي يتجاوز 80 ألفا

إسبانيا تسجل صفر إصابات يومية بفيروس كورونا

إصابات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ 300 ألف حالة

لأول مرة منذ شهرين.. روسيا تسجل أقل من 7000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

طعام يستخدم فى المحشي يحسن صحة القلب ويخفض الضغط

الزمالك نادي القرن.. 5 إجراءات وعقوبة واحدة لتسجيل النادي علامة تجارية

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي يكشف المخطط التركي لخراب ليبيا

انفجارات جديدة فى إيران وإسرائيل تعلق: مخازن صواريخ لفيلق القدس

بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بعلوم عين شمس ..السبت المقبل

عمل واحد يوم الجمعة يقضي الحوائج ويغفر الذنوب.. تعرف عليه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها