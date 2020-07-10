الرابعة عالميا.. روسيا تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا

سجلت روسيا، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية في البلاد، اليوم الجمعة، تسجيل 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 713936 وهو رابع أكبر حصيلة في العالم.





وقالت السلطات إن 174 شخصًا توفوا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11017 حالة.





وتحتل روسيا المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.