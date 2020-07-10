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فن

بعد أزمة التحرش الجنسي.. رسالة مريم الخشت للرجال

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
دعمت الفنانة مريم الخشت الفتيات في المطالبة بحقوقهن، حال التعدي عليهم بأي شكل من الأشكال، وطالبت الرجال بدعمهن في ذلك.

 وعلّقت عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "إنستجرام " كاتبة: "مفيش واحدة في حياتك مش متأثرة باللي بيحصل وبالحوار المفتوح أخيرا عن التحرش.. بجميع أشكاله.. مفيش واحدة متعرضتش لـ ده".

تابعت: "مفيش واحدة مش بيجيلها نوبات عياط مفاجئة لما بتفتكر حاجة على غفلة.. كونوا موجودين.. اسألوا.. اطمنوا.. اسمعوا.. افهموا.. ساعدوا".


من ناحية آخري شاركت مريم الخشت مؤخرا في مسلسل "ليه لأ" الذي عرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

المسلسل من بطولة أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.
بعد أزمة التحرش الجنسي.. رسالة مريم الخشت للرجال
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