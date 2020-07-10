بعد أزمة التحرش الجنسي.. رسالة مريم الخشت للرجال

دعمت الفنانة مريم الخشت الفتيات في المطالبة بحقوقهن، حال التعدي عليهم بأي شكل من الأشكال، وطالبت الرجال بدعمهن في ذلك.





وعلّقت عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "إنستجرام " كاتبة: "مفيش واحدة في حياتك مش متأثرة باللي بيحصل وبالحوار المفتوح أخيرا عن التحرش.. بجميع أشكاله.. مفيش واحدة متعرضتش لـ ده".





تابعت: "مفيش واحدة مش بيجيلها نوبات عياط مفاجئة لما بتفتكر حاجة على غفلة.. كونوا موجودين.. اسألوا.. اطمنوا.. اسمعوا.. افهموا.. ساعدوا".







