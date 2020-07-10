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فن

في ذكرى وفاته.. محطات مؤلمة في حياة عمر الشريف

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تحل اليوم 10 يوليو، ذكرى وفاة الفنان عمر الشريف، الذي ترك العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني.

تعرض الفنان عمر الشريف، للعديد من الأزمات والمحطات المؤلمه في حياته، كان أبرزها:

كانت اولى الأزمات التى واجهت عمر الشريف لعبه القمار أو الورق وكان الشريف يمارس لعبة الورق "بريدج" خلال كواليس أفلامه من أجل التسلية، إلى أن طغى شغفه بتلك اللعبة على استمتاعه بالتمثيل ومن ثم نمت مهاراته في اللعبة إلى أن أصبح خبيرا بها وتم تصنيفه من بين أفضل 50 لاعبا في العالم.


وفي سبعينيات القرن الماضي كتب عمودا عن أسرار اللعبة لصحيفة Chicago Tribune كما ألف العديد من الكتب حول اللعبة، وبسبب شهرته في تلك اللعبة تنشئ متجر Google مؤخرا تطبيقا باسمه يدعى "بريدج عمر الشريف" يشرح اساسيات اللعبة الشهيرة.

ورغم ذلك توقف الشريف عن اللعبة كليا في وقت لاحق نظرا لأنه اعتبر شغفه للعبة قد نما إلى إدمان غير صحي، وخسارته لـ قصره الفخم الذي يقع في جزيرة "لانزاروتى" الإسبانية والذي اشتراه الممثل العالمي عقب تصوير فيلم The Mysterious Island عام 1973 بعد أن سحرته الجزيرة الإسبانية أثناء تصوير الفيلم.

وراهن بطل Lawrence of Arabia على قصره الفخم عقب أيام قليلة من شرائه في لعبة "بريدج" وخسره أمام خصمه الإنجليزي سام بينادي الذي يعد بطلا في تلك اللعبة أيضا.

وفي عام 2003 حكم على الشريف بالسجن لمدة شهر بسبب اعتدائه على ضابط شرطة خارج كازينو في باريس وحول هذه الحادثة قال الشريف لاحقا: لقد جعلتني هذه الحادثة بطل فرنسا بأسرها.. ضرب ضابط شرطة هو حلم كل فرنسي ".
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