بعد حكم المحكمة الأمريكية ضد إيران.. كل ما تريد معرفته عن تفجير الخبر





أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية حكما بإدانة إيران في قضية تفجيرات أبراج الخبر في السعودية التي حدثت منذ 25 عاما وأدت إلى مقتل 19 من القوات الأمريكية وإصابة المئات حيث ألزمت طهران بدفع مليار دولار كتعويضات لضحايا تفجيرات الخبر، وهم 14 طيارًا و41 من أفراد أسرهم ونرصد في السطور القادمة تفاصيل واقعة الخبر التي حدثت في العام 1996.





تعود أدراج القضية الي العام 1996 حينما وقع تفجيرا إرهابيا ضخما في مدينة الخبر السعودية وذلك لإستهداف مقرًا سكنيًا لخبراء عسكريين أمريكان.





وكان الإرهابيون اللذين ينتمون للجنسية السعودية يشكلون خلية إيرانية في المنطقة الشرقية حيث أكبر مخازن النفط في العالم وفق ماذكرة صحيفة عكاظ .





تمكنت الخلية المكونة من عبدالكريم حسين الناصر، وأحمد المغسل، وعلي سعيد الحوري، وإبراهيم صالح اليعقوب وشخص مجهول الهوية لبناني الجنسية، من تصنيع متفجرات قدر حجمها بعشرة آلاف كيلو من مادة تي إن تي شديدة التأثير.





وعبر شاحنة محملة ب (صهريج مياه) قامت الخلية بشرائه لتكون أداة للتفجير تمكنوا من تنفيذ جريمتهم التكراء ضد مجموعة من الخبراء العسكريين الأمريكان.





تلقي أفراد الخلية تدريباتهم في طهران وفي قاعدة سرية لحزب الله في البقاع اللبناني على مدى أشهر، عادوا بعدها للسعودية بطرق مختلفة والتقوا في المنطقة الشرقية، حيث أشرف على العملية خبير أمني تابع لحزب الله دخل تحت غطاء مزور.





وفي ليلة الحادثة غادر نصف الخلية إضافة لخبير حزب الله، بعدها توجه أحد الإرهابيين بالشاحنة إلى المجمع، حيث أوقف الشاحنة ثم فجرها عن بعد ليلتحق بسيارة مرافقه، تمكنت الخلية من الهروب إلى خارج البلاد.





أودي التفجير خلال ثوان بحياة 19 خبيرًا عسكريًا أمريكيًا وأصيب ما يزيد على 400 وتهدم المبنى جزئيًا.



