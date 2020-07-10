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أخبار البلد

نقابة الأشراف تشيد بالمناورة حسم 2020: رسالة لأي معتد على حق مصر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:15 م
نقيب الأشراف
نقيب الأشراف
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محمد شحتة
أشادت نقابة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بتنفيذ القوات المسلحة، المناورة "حسم 2020"، عبر تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، في الاتجاه الغربي الاستراتيجي، والتى استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وقال وكيل أول مجلس النواب، في بيان له الجمعة، إن تلك المناورة تستهدف الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا، والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات؛ وتؤكد على جدية الردع لأعداء الوطن، ما يجعلها رسالة لكل من تسول له نفسه، التعدي على سيادة مصر وحقها أمنها القومي وأمن أشقائها.

وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن مصر لديها جيش يدافع عنها، قوامه الشعب كله، ونفتديه بكل ما نملك، مثمنا جهود القيادة المصرية في الارتقاء بمستوى الجيش المصري ووضعه ضمن قائمة الجيوش الأقوى عالميًا، وجعله استمرارًا لمسيرة التأهيل والاستعداد الجيد لخوض أعتى الحروب، وفي كافة الأصعدة وفي ذات الوقت لا يعرف الاعتداء أو الانتهاك على سيادة الآخرين كما يفعل البعض تحقيقًا لأطماعه، ما جعله يتبوأ المكانة التاسعة، بين الجيوش الأقوى في العالم.

ووجه، التحية والتقدير لرجال مصر من قادة وأبناء القوات المسلحة على ما يبذلونه من تضحيات، تبرهن أن لهذا الوطن درع وسيف قادر بصدق على الدفاع عن أرضه وسمائه وبحاره ونهره، من أي تهديد وخطر يدبره قوى الشر، كما نجحت من قبل في تطهير سيناء مرارًا وتكرارًا من خطر الإرهاب والميلشيات المسلحة، لترسخ بدلًا من مخطط خرابها وتدميرها، مشروعات تنموية شاملة تخطو بمصر نحو المستقبل الذي يطمح له أهله وتأكيد على العهد الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم أن لبى نداء الشعب في الـ 30 من يونيو والـ3 من يوليو 2013.

ودعا وكيل مجلس النواب، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وجيشها ورجال أمنها، وشعبها ويوفق ولاة أمورها إلى كل خير، ويرد كيد كل معتد وخائن.
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