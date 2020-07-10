سر ارتباطها بالواسطة والمحسوبية.. نقيب الفلاحين: نزرع 18 ألف فدان كوسة طبقا للتعليمات.. فيديو

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه رغم أن الكوسه من اسهل الخضروات زراعه واسرعها نموا، حيث يبدا أول جمع للكوسه الصيفيه بعد 35 يوم تقريبا وتبدأ جمع الكوسه الشتويه بعد 55 يوما، الا اننا لا نزرع منها الا 18 الف و670 فدان طبقا لتعليمات وزارة الزراعه.





وأضاف ان سبب كثرة تكرار اسم الكوسه هو ارتباطها( بالواسطة والمحسوبيه) ويرجع ذلك لروايات قديمه تحكي احداها ان ابواب القاهره كانت تغلق ليلا ولا يسمح لاحد بالدخول إلا تجار الكوسه لانها سريعة التلف.

وتذكر رواية اخري ان كل التجار كانوا ينتظرون دورهم في الدخول للاسواق إلا تجار الكوسه كونها من الخضروات التي تتاثر باشعة الشمس وتتلف بسرعه فاذا دخل احدهم دون انتظار دوره يصيح التاجر "كوسه" ليعرف التجار سبب دخوله





واضاف ابوصدام ان الكوسه تزرع في عروتين اساسيتين هما العروه الشتويه تزرع في شهري( أغسطس وسبتمبر ) والعروه الصيفيه التي تزرع في شهري( ابريل ومايو)، ولها اصناف كثيره في مصر منها (الكوسه الاسكندراني وسكاتا وكافيللي واللي ما وازياد وبرنسيسه ومبروكه وجلاكسي ويارا والسبع وشمس وفالنت و8575 و555) مشيرا إلي أن الكوسه من الخضراوات كثيرة الاصابه بالامراض الفيروسيه مثل تجعد الاوراق والتفافها وتتسبب فيه الحشرات مثل ( الذبابه البيضاء والمن والعنكبوت والتربس )وتكافح برش المبيدات الحشريه.





واوضح نقيب عام الفلاحين ان الكوسه من الخضروات ذات الفوائد الغذائيه الكبيره والمهمه للصحه حيث تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية الهامه والالياف والفيتامينات مما يجعل تناول الكوسه مفيد لتنظيم نسبة السكر في الدم وتقلل من الاصابه بأمراض القلب وتساعد في تقوية الجهاز المناعي واسعار الكوسه في متناول الجميع حيث يباع كيلو الكوسه حاليا في اسواق الجمله من1.5الي 5.5 جنيه.





وتابع عبدالرحمن ان زراعة الكوسه من الزراعات قليلة التكاليف سريعة وكثيرة الانتاج حيث تجمع الكوسه في المتوسط 20جمعه (مرتين في الأسبوع ) وينتج الفدان الواحد في المتوسط من10الي 15طن حسب نوعه ووقت ومكان زراعته مما يجعلها من الزراعات المربحه للمزارعين.



