من عطلته.. أحدث ظهور لمحمود جنش مع أسرته

نشر محمود جنش لاعب الفريق الأول بالنادي الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









ولاقت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى :

- يا جنش

-ربنا يخليهوملك .

-احسن جون فى مصر









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جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.









ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة