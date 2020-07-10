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تعليم

بالفيديو - وزارة التعليم العالي تطلق منصة إلكترونية لطلاب الإشراف العلمي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:32 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أطلق د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصة الإلكترونية (sus.cdm.edu.eg) الخاصة بإتمام إجراءات الدراسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووضعهم تحت الإشراف العلمي للإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

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وأكد الوزير أن الهدف من هذه المنصة هو سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بوضع الطلاب والطالبات تحت الإشراف العلمي من خلال ميكنة دورة العمل، بداية من تقدم الطلاب بمستنداتهم للإدارة المركزية للبعثات عبر المنصة، والحصول على كافة الموافقات اللازمة، وتوثيق قيد الدارسين إلكترونيًّا سواء من خلال المكاتب الثقافية التابعة للوزارة بالخارج أوالسفارات والقنصليات المصرية، وانتهاءً بإرسال المستندات إلكترونيا إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإتمام إجراءات تأجيل التجنيد وإصدار تصاريح السفر بشكل إلكتروني للمعنيين.

وأضاف د. عبدالغفار أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميم خدمة الإشراف العلمي على أبنائنا من الطلبة والطالبات، بحيث لا يقتصر التسجيل على الدارسين من الذكور الراغبين في الحصول على تصاريح السفر وتأجيل التجنيد، وذلك في إطار تنفيذ قانون البعثات والإجراءات الصادرة بشأنها قرارات المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الشهادات للدراسين بعد العودة إلى الوطن.

ومن جانبه أشار د. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات إلى تنظيم ورشة عمل إلكترونية عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع وزارة الخارجية ضمت نحو 50 دبلوماسيا من مختلف السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لشرح آليات عمل المنصة، والرد على استفساراتهم، لافتًا إلى تنظيم ورشة تدريبية أخرى للعاملين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي بالخارج؛ لتوحيد الإجراءات وتنظيم سفر الدارسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج.

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