AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر ينعى العلامة محمد الراوندي عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:57 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
نعى الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم المغربي الجليل محمد بن على الراوندي، أستاذ دار الحديث الحسنية، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب. 

وتوفي العالم المغربي ، عن عمر ناهز ٧٢ عامًا، تاركًا تراثًا علميًّا قيمًا في الحديث وعلومه. 

بدوره، تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء للملكة المغربية ولأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يعلن وفاة محمد الأنور حامد عيسي أحد كبار أساتذة العقيدة والفلسفة

وفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل

العلماء يودعون عبدالفضيل القوصي.. الأزهر: أسهم في نشر المنهج الوسطي حول العالم.. علي جمعة: قضى حياته في خدمة الاسلام.. والأوقاف تطلق اسمه على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالأعلى للشئون الإسلامية

شيخ الأزهر الشريف ينعى الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي.. شاهد

منظمة خريجى الأزهر بليبيا تنعى العالم الجليل القوصى

داعيا الله أن يتغمده برحمته..الأزهر ينعى الفريق محمد العصار

ترشيحاتنا

آثار خنق.. العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق

غرام في الكرنك.. شاهد.. آخر ظهور للفنان محمود رضا قبل وفاته

أهم الأخبار.. وفاة الفنان محمود رضا.. محكمة تركية تلغي وصف آيا صوفيا كـ متحف.. وسعر أرخص سيارة في مصر

تسهيلات في التصحيح.. خبر سار لطلاب أدبي بخصوص أسئلة بم تفسر في امتحان تاريخ الثانوية العامة

تطور خطير.. باحث يكشف سر الانتشار الهائل لفيروس كورونا

بصورة على البحر .. منى ممدوح تثير الجدل على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤلمة .. قسوة أم تتسبب في موت رضيعتها ذات الـ15 شهرًا جوعًا

بملابس صيفية .. ريهام أيمن تتألق مع زوجها في الساحل الشمالي

لتقليد شخصية كرتونية.. طفلة 4 أعوام تقفز من الطابق الثاني لمبنى سكني.. تفاصيل