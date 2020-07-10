الأزهر ينعى العلامة محمد الراوندي عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب

نعى الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم المغربي الجليل محمد بن على الراوندي، أستاذ دار الحديث الحسنية، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب.
وتوفي العالم المغربي ، عن عمر ناهز ٧٢ عامًا، تاركًا تراثًا علميًّا قيمًا في الحديث وعلومه.
بدوره، تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء للملكة المغربية ولأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰجِعُونَ).