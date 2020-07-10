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فن

كندة علوش تنعى محمود رضا: خالص العزاء لأختي وحبيبتي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:55 م
محمود رضا
محمود رضا
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محمد بدران

نعت الفنانة السورية كندة علوش الفنان محمود رضا الذي توفي اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


وعلقت كندة علوش قائلة "البقاء لله في الفنان الكبير محمود رضا.. وخالص العزاء لاختي وحبيبتي شيرين رضا.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة 💔💔🙏🏻🙏🏻🙏🏻"

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

يذكر أن محمود رضا، هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي)، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات


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