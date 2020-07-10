ترامب يؤجل تجمعا انتخابيًا بسبب إعصار مرتقب | تفاصيل

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤجل مؤتمرا انتخابيا في نيوهامشير غدا السبت، وذلك بسبب إعصار استوائي محتمل، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".





ومن المقرر تأجيل التجمع الانتخابي لترامب في نيوهامشير لمدة أسبوع أو اثنين، وفقا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، مشيرة إلى تهديد العاصفة الاستوائية التي ستجلب الأمطار إلى المنطقة.





وكان من المقرر أن يعقد ترامب مؤتمرا انتخابيا جديدا يوم السبت في الولاية، وسط انتقادات باستمرار حملة الرئيس الأمريكي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



