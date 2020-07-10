AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يؤجل تجمعا انتخابيًا بسبب إعصار مرتقب | تفاصيل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:41 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤجل مؤتمرا انتخابيا في نيوهامشير غدا السبت، وذلك بسبب إعصار استوائي محتمل، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ومن المقرر تأجيل التجمع الانتخابي لترامب في نيوهامشير لمدة أسبوع أو اثنين، وفقا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، مشيرة إلى تهديد العاصفة الاستوائية التي ستجلب الأمطار إلى المنطقة.

وكان من المقرر أن يعقد ترامب مؤتمرا انتخابيا جديدا يوم السبت في الولاية، وسط انتقادات باستمرار حملة الرئيس الأمريكي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات بسبب تعامله مع أزمة الوباء الحالي الذي يضرب مختلف الولايات، في ظل تزايد عدد الإصابات بالفيروس، بينما يقلل ترامب من الخطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. ترامب يضغط على حلفائه لتحميل الصين مسؤولية انتشار الوباء

أول تعليق من البيت الأبيض على انتقادات إقالة مفتش الخارجية

تناقضات «ترامب» وكمامته

بعد حظر ترامب.. الرئيس البرازيلي يتعرض لـ نيران من الداخل والخارج

إصابة 6 من موظفي حملة ترامب الانتخابية بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

لانخفاض أعداد كورونا.. إغلاق أقسام العزل بمستشفى الإسماعيلية العام

لن نعلن مكان الدفن.. أول تعليق من شيرين رضا على وفاة والدها

آثار خنق.. العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق

التحقيقات في اتهام سيدة لـ سمكري بالتحرش بها .. المتهم: اتخانقنا على فلوس التصليح.. وكاميرات مراقبة تكشف المستور

بـ فستان جينز مفتوح.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور | شاهد

تهدد حياتك .. 6 عادات تسبب انسداد الرئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة بسيطة

بنظارة جديدة.. رضوى الشربيني تجذب متابعيها بإطلالة ساحرة

رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور