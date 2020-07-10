ظهرت عارية في ذئاب لا تأكل اللحم .. قصة ناهد شريف في تريند الزمن الجميل

عرضت القناة الرسمية لموقع صدى البلد الإخباري، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الحلقة الثالثة من برنامج «تريند الزمن الجميل» الذي يهتم بأرز الموضوعات المثيرة في هذا الزمن، وحظيت باهتمام الجمهور، وكانت ستتصدر التريند إن حدثت في الوقت الراهن، وهو برنامج تخيلي يقدمه خالد جمال، للجمهور والمتابعين.
إقرأ أيضًا | ما يطلبه السوشيالجية | جنازة رجاء الجداوي.. والقبض على دينا مراجيح.. ومايوه نيرمين الفقي
وسلطت الحلقة الثالثة، من برنامج «تريند الزمن الجميل» على 3 موضوعات أبطالها 3 نجوم، هم على النحو التالي:
- ناهد شريف
وتناولت الحلقة حياة ناهد شريف المأساوية من البداية، فهي فتاة تدعي سميحة زكي النيال من مواليد 1 يناير عام 1942 بقرية الواسطى بمحافظة بني سويف تفجرت انوثتها مبكرا ..ما جعل والديها يقرران زواجها كعادة عائلات القري والاقاليم .وفي يوم عرسها رحلت والدتها لتعيش كسيرة النفس ولم يكتمل الفرح، وفي هذه الحالة يكون الاب هو المسئول عن بناته مسئولية كاملة وضاق بها الحال ولم تتحمل تحكمات والدها.
ولفتت ناهد الشريف، نظر كمال الشناوي الذي وجد فيها فتاة يانعة مرحة تشيع البهجة اينما حلت، وجد في عينيها حبا واعجابا، تبادلا معا هذا الشعور الجارف، اعترفت له هي اولا بحبها، واذا به يطلبها للزواج بشرط ان يكون سريا لانه متزوج، ولحبها الشديد وتعلقها به وافقت لتصبح زوجة في السر 6 سنوات.
وتطرقت الحلقة، إلى قصة ظهور ناهد الشريف عارية في فيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» الذي قامت ببطولته عام 1973 وتم تصويره في دولة الكويت وشاركها بطولته محسن سرحان وعزت العلايلي، وهو أشهر أفلامها وأجرأها، إذ ظهرت عارية فيه.
وتم منع هذا الفيلم من العرض، فقد صنف من الأفلام الإباحية، حيث ظهرت فيه ناهد شريف عارية تماما، الأمر الذي طرح العديد من الجدل والتساؤلات حول أسباب موافقتها بالظهور على هذا النحو.
وإبان فترة إنتاج الفيلم، أصاب الشلل استوديوهات ومعامل السينما المصرية بسبب الحرب وكانت الهجرة الجماعية لكل العاملين في الصناعة الذين وجدوا في استوديوهات بيروت دمشق وإسطنبول الملاذ لهم، حيث قدموا عشرات الأفلام السورية واللبنانية والتركية، وأجبرت نجوم السينما على تقبل هذه النوعية من الأفلام بدلا من البطالة والانتظار اليائس لانصلاح حال السينما المصرية.
- زواج رشدي أباظة وصباح
وتطرقت الحلقة الثالثة من برنامج تريند الزمن الجميل إلى قصة زواج رشدي أباظة وصباح والطلاق السريع بينهما، الذي بدأ بدعابة في لبنان، حيث أخبرته صباح بأنه لن يستطيع الزواج منها خوفا من سامية جمال، فاصطحبها للمأذون وتحولت هذه الدعابة إلى واقع، وتم الطلاق بعد أسبوعين.
قصة رحيل الشاويش عطية
واختتمت الحلقة بالقصة المأساوية لرحيل الشاويش عطية، الذي أصيب بشلل نصفي ليجلس في المنزل بلا مورد أو عائد مادي يعيش منه هو وأسرته وما أحزنه أكثر هو بعده عن عشقه وهو الوقوف أمام الكاميرا.
ووصل إلى حسن الإمام هذا الأمر ويحاول أن يسري عنه ويسند إليه دورا في فيلم (الخطايا) والذي كان يقوم بإنتاجه عبد الحليم حافظ، فرح القصبجي بهذا العرض، وتحامل علي نفسه، وحضر الاستوديو مستندا علي ذراع شقيقته، ويقف أمام الكاميرا وعند إضاءة الأنوار سقط القصبجي، وسط ذهول جميع العاملين في الفيلم وتكون هذه الحادثة آخر محاولة يقف فيها القصبجي أمام الكاميرا.
وبعد عام من هذه الحادثة وأثناء سهرة مع عائلته وسماع أم كلثوم، أصيب القصبجي بإعياء شديد نقل إثره إلى قصر العيني والذي لم يمكث فيه كثيرا ليسترد الله وديعته في يوم 23 ابريل عام 1963، ويرحل رياض القصبجي، صاحب البسمة البريئة والافيهات العفوية اللاذعة.
ويأتي وقت خروج الجثمان والانتهاء من استخراج الاوراق الخاصة بذلك لتقف اسرته عاجزة عن سداد تكاليف علاجه وتنتظر الاسرة بضع ساعات وعندما وصل الامر الي القنان محمود المليجي قام بجمع المبلغ بالاشتراك مع المنتج جمال الليثي.