ظهرت عارية في ذئاب لا تأكل اللحم .. قصة ناهد شريف في تريند الزمن الجميل

وسلطت الحلقة الثالثة، من برنامج «تريند الزمن الجميل» على 3 موضوعات أبطالها 3 نجوم، هم على النحو التالي:









- ناهد شريف





وتناولت الحلقة حياة ناهد شريف المأساوية من البداية، فهي فتاة تدعي سميحة زكي النيال من مواليد 1 يناير عام 1942 بقرية الواسطى بمحافظة بني سويف تفجرت انوثتها مبكرا ..ما جعل والديها يقرران زواجها كعادة عائلات القري والاقاليم .وفي يوم عرسها رحلت والدتها لتعيش كسيرة النفس ولم يكتمل الفرح، وفي هذه الحالة يكون الاب هو المسئول عن بناته مسئولية كاملة وضاق بها الحال ولم تتحمل تحكمات والدها.









ولفتت ناهد الشريف، نظر كمال الشناوي الذي وجد فيها فتاة يانعة مرحة تشيع البهجة اينما حلت، وجد في عينيها حبا واعجابا، تبادلا معا هذا الشعور الجارف، اعترفت له هي اولا بحبها، واذا به يطلبها للزواج بشرط ان يكون سريا لانه متزوج، ولحبها الشديد وتعلقها به وافقت لتصبح زوجة في السر 6 سنوات.





وتطرقت الحلقة، إلى قصة ظهور ناهد الشريف عارية في فيلم « ذئاب لا تأكل اللحم» الذي قامت ببطولته عام 1973 وتم تصويره في دولة الكويت وشاركها بطولته محسن سرحان وعزت العلايلي، وهو أشهر أفلامها وأجرأها، إذ ظهرت عارية فيه.



وتم منع هذا الفيلم من العرض، فقد صنف من الأفلام الإباحية، حيث ظهرت فيه ناهد شريف عارية تماما، الأمر الذي طرح العديد من الجدل والتساؤلات حول أسباب موافقتها بالظهور على هذا النحو.

وإبان فترة إنتاج الفيلم، أصاب الشلل استوديوهات ومعامل السينما المصرية بسبب الحرب وكانت الهجرة الجماعية لكل العاملين في الصناعة الذين وجدوا في استوديوهات بيروت دمشق وإسطنبول الملاذ لهم، حيث قدموا عشرات الأفلام السورية واللبنانية والتركية، وأجبرت نجوم السينما على تقبل هذه النوعية من الأفلام بدلا من البطالة والانتظار اليائس لانصلاح حال السينما المصرية.

- زواج رشدي أباظة وصباح





وتطرقت الحلقة الثالثة من برنامج تريند الزمن الجميل إلى قصة زواج رشدي أباظة وصباح والطلاق السريع بينهما، الذي بدأ بدعابة في لبنان، حيث أخبرته صباح بأنه لن يستطيع الزواج منها خوفا من سامية جمال، فاصطحبها للمأذون وتحولت هذه الدعابة إلى واقع، وتم الطلاق بعد أسبوعين.









قصة رحيل الشاويش عطية





واختتمت الحلقة بالقصة المأساوية لرحيل الشاويش عطية، الذي أ صيب بشلل نصفي ليجلس في المنزل بلا مورد أو عائد مادي يعيش منه هو وأسرته وما أحزنه أكثر هو بعده عن عشقه وهو الوقوف أمام الكاميرا.



