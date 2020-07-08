ما يطلبه السوشيالجية | جنازة رجاء الجداوي.. والقبض على دينا مراجيح.. ومايوه نيرمين الفقي









وعرضت الحلقة الثانية من البرنامج عددا من الموضوعات المهمة، التي أثارت الجدل في الأسبوع الماضي، بداية من صورة الفنانة غادة عادل، وابنها مع الفنان رامز جلال، التي أحدثت تفاعلًا كبيرًا بسبب التعليقات.









وناقشت الحلقة ظهور الفنانة نيرمين الفقي، بـ المايوه عبر انستجرام، وهو أول ظهور لها به هذا الصيف، وتطرقت الحلقة إلى أزمة الفنانة إسعاد يونس، التي أثيرت حولها بسبب مقال «فتزحية» التي أتُهمت بسبب بالتنمر على الفلاحين.









وعرضت الحلقة، الأزمة المثارة حول الفنانة ميس حمدان، بعد ظهورها في فيديو ترتدي فيه الحجاب وتركب أسنانا مستعارة بارزة «ضب»، وتفاصيل القبض على دينا مراجيح بعد التقاطها صورًا مع البعض مقابل 50 جنيها للصورة.









وتم التطرق إلى خبر الحكم النهائي بالسجن على طارق النهري، 15 عامًا في قضية أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، واختتمت الحلقة، بخبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، الذي أحزن الجميع.