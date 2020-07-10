بـ المايوه.. روبي بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد





وظهرت روبي ، بـ مايوه باللون الأبيض والأسود، ومرتدية معه كاش مايوه باللون الأبيض الشفاف الذي يبرز جمالها ورشاقتها.













ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روبي فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر لـ الشفاه باللون البينك الذي يبرز جمالها.





كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي التي تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.



