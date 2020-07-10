وزيرة البيئة: مصر استفادت من أزمة كورونا بتقليل الضوضاء وتنظيف قاع البحر الأحمر.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة, إن العالم أجمع استفاد من أزمة كورونا بمعنى أن التقليل من الأنشطة يساعد في تقليل احتباس الغازات الحرارية والتلوث.





وأضافت ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" تقديم الإعلامية رانيا هاشم, المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه في فترة الإغلاق والحظر في مصر قلت نسبة تلوث الهواء نظرا لتقليل الأنشطة وعمل المصانع بنسبة 45%.





وتابعت وزيرة البيئة, أن نسبة الضوضاء في الفترة السابقة في مصرت قلت بنسبة 75%.





وأوضحت ياسمين فؤاد، أن فترة الإغلاق الجزئي تم الاستفادة منها في إجراء عمليات تنظيف لقاع البحر الأحمر، بالمشاركة مع المحافظة وجمعيات المجتمع المدني.







