الأولى 29 يوليو من بولندا .. مطار طابا يستعد لاستقبال الرحلات السياحية

أعلنت وزارة الطيران المدني، أن مطار طابا الدولي يستعد لاستقبال الرحلات السياحية بأول رحلة قادمة من بولندا 29 يوليو الجارى، وذلك بعد توقف دام لنحو أكثر من ثلاثة أشهر منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأجرى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية إلى مطار طابا الدولي الذي يعد من المطارات الواعدة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، رافقه خلالها الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات .





وتفقد وزير الطيران، أعمال التطوير التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة تشغيل المطار، كما تفقد صالات السفر والوصول التى تبلغ الطاقة الاستيعابية لها ٦٠٠ راكب/الساعة، ومنظومة الكاميرات الحرارية التى يبلغ عددها (٤) كاميرات ، والإرشادات الخاصة بالتباعد الإجتماعى والعلامات الإرشادية وكذا الضوابط الإحترازية بالمطار ، هذا بالإضافة إلى مركز الملاحة الجوية والبرج والحماية المدنية وأعمال تطوير المبانى الإدارية وتجميل المحيط الخارجي للمطار.



