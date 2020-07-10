تنسيقية الأحزاب تعلن أسماء مرشحيها بانتخابات مجلس الشيوخ

أكدت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي، باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية سوف تدفع بـ 5 مرشحين لها في انتخابات مجلس الشيوخ ، على مقاعد القائمة.









وذكرت شيماء عبد الإله، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المرشحين هم: محمود فيصل، عمرو عزت و محمد السباعي، محمد عزمي و محمد عمارة.









يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.