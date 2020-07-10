نشرة السوشيال ميديا: عمرو دياب ينعى حماه السابق.. روبي تخطف الأنظار بملابس صيفية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
نشر المطرب عمرو دياب , عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة للفنان الراحل محمود رضا حماه السابق.
قررت الحكومة التعايش مع فيروس كورونا المسجد, ولكن بنسبة 25% مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
ولكن هناك عددا كبيرا من المواطنين غير ملتزمين بتلك القرارات بل يعملون عكسها تماما مما يؤدى إلى انتشار الفيروس وزيادة عدد الإصابات.
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تغريدة جديدة تتضامن فيها مع فتاة نشر زوجها صورا خاصة لها.
حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام ، بصورة جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.
نعت الفنانة إسعاد يونس، المنتجة مي مسحال، التي رحلت مساء اليوم، متأثرة بإصابتها بجلطة في المخ.
ونشرت إسعاد يونس صورة المنتجة عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "مي مسحال في ذمة الله، منتجة سينمائية عاشقة للسينما المصرية".