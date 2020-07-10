نشرة السوشيال ميديا: عمرو دياب ينعى حماه السابق.. روبي تخطف الأنظار بملابس صيفية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

قررت الحكومة التعايش مع فيروس كورونا المسجد, ولكن بنسبة 25% مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.



