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لمصلحة الطلاب.. وزير التعليم العالي يكشف عن سبب إصرار الدولة على استكمال العام الدراسي

السبت 11/يوليه/2020 - 12:25 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد  عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن إجراء الامتحانات خلال هذه المرحلة، يعد تحديا كبيرا.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،"  أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية العالمية في استقبال طلاب الجامعات؛ لأداء امتحاناتهم التي بدأت فعليا منذ 1 يوليو الجاري.

ونوه عبد الغفار  إلى أن المجتمع المدني والجامعات الخاصة سجلت ملحمة كبيرة في احتواء أزمة فيروس كورونا.

 ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الدولة أصرت على إتمام العام الدراسي بشكل كامل، حرصا على مصلحة الطلاب، وحتى تتساوى فرصهم في سوق العمل، وحتى لا توصف دفعة معينة "بأنها دفعة كورونا".

وأوضح خالد عبد الغفار أنه تم تمديد العام الدراسي حتى 15 سبتمبر المقبل، لإتمام جميع امتحانات الطلاب، سواء في سنوات النقل أو النهائية.

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