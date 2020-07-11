عالمة صينية شهيرة تتهم بلادها بإخفاء معلومات ظهور فيروس كورونا

زعمت عالمة فيروسات صينية أن الحكومة الصينية أخفت معلومات تفشي فيروس كورونا التاجي، حيث تقول إنها أجبرت على الفرار من هونج كونج خوفا من بطش الحكومة.

وبحسب ما ورد بصحيفة ديلي ميل، زعمت الدكتور لي مينج يان ، المتخصصة في علم الفيروسات والمناعة في كلية الصحة العامة في هونج كونج، أن بكين كانت على علم بانتشار فيروس كورونا التاجي الجديد قبل أن تدعي ظهوره لاحقا.





وتحدثت الدكتورة لي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وقالت إن مشرفيها الذين اشتهر العديد منهم كأحد كبار الخبراء في مجالهم، تجاهلوا البحث الذي بدأته منذ بداية تفشي المرض، والذي أدى في نهاية المطاف إلى جائحة فيروس كورونا العالمي.

وتعتقد لي أن بحثها في الفيروس التاجي كان من الممكن أن ينقذ الأرواح، وإنها خاطرت بحياتها من خلال الفرار إلى الولايات المتحدة لمشاركة قصتها ، مع العلم أنه من المحتمل ألا تعود أبدًا إلى هونج كونج.

كما أنها تعتقد أن عليها وعلى زملاؤها الالتزام بإخبار العالم عن بحثها، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن هذا الأمر من قبل السلطات الصينية.

وقالت الطبيبة الصينية، إنها كانت من أوائل العلماء الذين درسوا فيروس كورونا التاجي الذي أصبح معروفًا باسم Covid-19 ، وادعت في نهاية ديسمبر 2019 أن مشرفها في الجامعة ، دكتور ليو بون، نظر في أمر مجموعة من الحالات الشبيهة بالسارس فى البر الرئيسى للصين.



