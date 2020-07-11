بملابس جريئة.. زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى عيد ميلاده

نشرت

، إسراء جلال مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، احتفالًا بعيد ميلاد زوجها مرتدية توب هاف ستومك مكشوف الأكتاف .





وتتميز زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، بالرشاقة والأناقة والحفاظ على وزنها المثالي، خاصةً أنها مدربة زومبا، لذلك نعرض لكِ مجموعة من الصور التي يمكنك ان تستوحي منها إطلالتك الأنيقة.









