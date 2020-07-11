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أخبار العالم

سنغافورة.. الحزب الحاكم يفوز والمعارضة تحقق مكاسب تاريخية

السبت 11/يوليه/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
مدد حزب العمل الشعبي الحاكم في سنغافورة حكمه للبلاد، في الانتخابات العامة التي جرت اليوم الجمعة، ولكن عدد الأصوات المؤيدة له تراجعت لمستوى شبه قياسي.

في المقابل، حقق حزب العمال، وهو الحزب المعارض الرئيس في البلاد، انتصارات تاريخية في انتخابات جرت في ظل جائحة كورونا، وفقًا لوكالة "رويترز"

ويحكم حزب العمل الشعبي سنغافورة منذ استقلالها عام 1965 وكان فوزه متوقعا على نطاق واسع، وكذلك تحقيق رئيس الوزراء، لي هسيين لونغ، آخر فوز له قبل تقاعده كزعيم للبلاد على الأرجح.

وضمن حزب العمل الشعبي لنفسه 83 مقعدا من أصل 93 مقعدا في البرلمان. ولكن حزب العمال فاز بالمقاعد العشرة الأخرى في أكبر عدد من المقاعد يحصل عليها نواب المعارضة على الإطلاق، في حين تراجع التصويت الشعبي لحزب العمل الشعبي إلى 61%.

وتضمن أغلبية الثلثين حرية للحزب الحاكم في إقرار القوانين وتعديل الدستور، ولكن زعماءه سيواجهون أيضا ضغوطا لمعالجة التراجع في مستويات التأييد للحزب.
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