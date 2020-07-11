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رياضة

رامي ربيع: أتمنى انضمام "السولية" إلى المقاولون العرب

السبت 11/يوليه/2020 - 05:02 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
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محمد رشاد
قال رامي ربيع، مهاجم النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، إن عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب حاليًا، هو أفضل مدير فني داخل مصر.

وأكد رامي ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هدفي في مرمي إنبي في نصف كأس مصر هو الأجمل في مسيرتي، وعماد متعب مثلي الأعلي وأفضل مهاجم رأيته يتحرك داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "مصطفي محمد أفضل مهاجم حاليًا ورمضان صبحي وبن شرقي الأفضل عمومًا في الدوري"
وأتم: "أتمني تواجد السولية في صفوف المقاولون العرب فهو لاعب كبير ويمتلك خبرات عالية ويخدم أي فريق".
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