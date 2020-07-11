العركة على يافطة.. عزمى مجاهد يروى تفاصيل زيارة صالح سليم للزمالك





وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "فى زمن العظماء قرر المايسترو الراحل صالح سليم تكريمي بعد حصولى على لقب أفضل لاعب فى كرة الطائرة فى مصر وإفريقيا بمقر القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز فى أول دورة انتخابية لرئاسة النادي الأهلي.





تابع: "الراحل المهندس محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك أرسل معى رسالة شفهية إلى الراحل صالح سليم بأنه قادم إلى مقر النادي الأهلي رفقة مجلس إدارة القلعة البيضاء للتهنئة على فوز مجلس الأهلي فى الدورة الانتخابية.





وأضاف: "عندما أبلغت الراحل صالح سليم الرسالة قال لى نصا: "أنت عبيط يا بنى ده حلمى زامورا فليبقي الكابتن حلمي في مكانه وسأحضر أنا والمجلس غدا لمكتبه في نادي الزمالك لنتلقى تهنئته".





وأشار عزمى مجاهد إلى أن النادي الأهلي أول من ساند الراحل حلمى زامورا بقوة فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة ونيل منصب رئيس الجبلاية.





وشدد عزمى مجاهد، على أنه حزين لما آلت إليه العلاقة بين قطبي الكرة المصرية فى الوقت الراهن وصارت العركة بين الأهلي والزمالك على مجرد يافطة.





وطالب عزمى مجاهد العقلاء من الطرفين بضرورة التحلي بحكمة العظماء على مدار تاريخ النادي الأهلي والزمالك ، والابتعاد عن المشاحنات ونبذ التعصب باعتبار أن الناديين من أكبر وأعرق الأندية فى إفريقيا والوطن العربي.





يذكر أن الراحل محمد حسن حلمى زامورا كان جناحا أيسر ومثل مصر في أولمبياد برلين عام ١٩٣٦ وبعدها صار حكما دوليا بعد الاعتزال، والطريف أن النادي الأهلي كان يطلبه لإدارة مباراياته لنزاهته الشديدة ولم يتقاضى أي مبلغ من عمله في النادي واكتفى بمرتبه كوكيل لوزارة الزراعة وتوفى وهو لا يمتلك سيارة.

روى عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة واقعة حدثت بين الراحل محمد حسن حلمى زامورا رئيس نادي الزمالك، والمايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلي.