الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه من الإجراءات الصربية لمكافحة كورونا

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إن التطورات الأخيرة في صربيا أثارت القلق.





وأشار المتحدث إلى أن حماية صحة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات، وأن الأمر متروك للحكومة لتحديد التدابير اللازمة، ولكن يجب ألا تؤثر هذه التدابير سلبًا على الحقوق والحريات الأساسية بطريقة غير متناسبة، وأنه يجب أن تكون محدودة في الوقت المناسب.





وأضاف أن هذا ينطبق أيضًا على الاحتجاجات السلمية، وأنه يجب ضمان النظام العام، ولكن يجب أن يكون استخدام القوة متوازنًا ومتناسبًا.





وكان متظاهرون حاولوا اقتحام مقر البرلمان في صربيا، احتجاجا على إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق عقب تفشّ جديد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وكان المتظاهرون أمام البرلمان الصربي يهتفون "استقالة استقالة".





واتهم المتظاهرون الرئيس الكسندر فوتسيتش بأنه حاول رفع الإجراءات الاحترازية، حتى يتمكن فقط من إقامة الانتخابات، ثم فرضها مرة أخرى، ولكن الرئيس الصربي نفى ذلك بشدة.





وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، الذين أطلقوا الغاز المسيل للدمو