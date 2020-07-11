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تعليم

"في التباعد حياة" لوحات إرشادية بحرم جامعة القاهرة للوقاية من كورونا ..صور

السبت 11/يوليه/2020 - 09:57 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
قامت جامعة القاهرة، اليوم السبت، بتوفير لوحات استرشادية، داخل الحرم الجامعي شملت عددا من النصائح للطلاب والعاملين، أثناء أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني  تحت عنوان "في التباعد حياة"، أبرزها ضرورة الحضور المبكر قبل موعد الامتحان بساعة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.


كما شهدت الجامعة استعدادات مكثفة استعدادًا لانطلاق امتحانات طلاب السنوات النهائية، في ٤ كليات هي "الزراعة، الآثار، الحاسبات والمعلومات، الهندسة"، واستعدت جامعة القاهرة بعدد من الإجراءات الوقائية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين.

وشهد الحرم الجامعى تواجد مكثف على كافة البوابات من قبل أفراد شركة فالكون، ورجال الأمن الإداري، ووتركيب عدد من بوابات التعقيم، حسب قدرة كل منفذ واستخدام الكواشف الحرارية، قبل دخول الطلاب والموظفين والأساتذة إلى داخل الحرم الجامعي .
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ  السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
"في التباعد حياة" لوحات إرشادية بحرم جامعة القاهرة للوقاية من كورونا ..صور
"في التباعد حياة" لوحات إرشادية بحرم جامعة القاهرة للوقاية من كورونا ..صور
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