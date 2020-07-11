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تعليم

لمتابعة سير الامتحانات.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان كليتي الهندسة والآثار

السبت 11/يوليه/2020 - 10:52 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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ثابت البطل
قام رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت اليوم السبت، بجولة لتفقد عملية سير الامتحانات، بكليتي الهندسة والآثار، رافقه في الجولة عميد كلية الهندسة، الدكتور حسام عبد الفتاح، وعميد كلية الأثار، أحمد رجب وتابع رئيس الجامعة تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل الكليات ومدى الالتزام بها.

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وكذلك بوبات التعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، داخل اللجان، وكذلك تنفيذ كل تعليمات الوقاية التي أقرتها الجامعة، وتوفير لوحات استرشادية، داخل الكليات شملت عدد من النصائح للطلاب والعاملين، أثناء أدائهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني  تحت عنوان "في التباعد حياة"، أبرزها ضرورة الحضور المبكر قبل موعد الامتحان بساعة،  المحافظة على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وكانت الجامعة قد شهدت شهدت  استعدادات مكثفة استعدادًا لانطلاق امتحانات طلاب السنوات النهائية، لـ ٤ كليات هي "الزراعة، الآثار، الحاسبات والمعلومات، الهندسة"، واستعدت جامعة القاهرة بعدد من الإجراءات الوقائية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين.

وشهد الحرم الجامعى تواجد مكثف على كافة البوابات من قبل أفراد شركة فالكون، ورجال الأمن الإداري، ووتركيب عدد من بوابات التعقيم، حسب قدرة كل منفذ واستخدام الكواشف الحرارية، قبل دخول الطلاب والموظفين والأساتذة إلى داخل الحرم الجامعي 
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ  السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الامتحانات بكل الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حدة، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
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