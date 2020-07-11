AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ساعدتنا على الانتشار.. مصطفى وكريستين أشهر زوجين على تيك توك يشكران قناة صدى البلد

السبت 11/يوليه/2020 - 11:03 ص
مصطفى شعبان، إحدى
مصطفى شعبان، إحدى مشاهير السوشيال ميديا
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال مصطفى شعبان، إحدى مشاهير السوشيال ميديا هو وزوجته الروسية كريستين، إنه حاول كثيرًا أن يعلم زوجته العربية ولكنها تعلمته من نفسها خلال التعامل مع المصريين وأهله بالمنزل، وأصبحت المقدمة لكل المقدمات فيديوهاتهما على تيك توك ويوتيوب.

وتابع مصطفى شعبان، خلال حواره فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان كريستين زوجته لها كلمات مميزة في فيديوهاتهم أصبحت تريند، وأصبح يرددها جمهورهم عندما يصادفهم في أي مكان ومن أشهر تلك الجمل: "ما خلاص بقى ياعم"، "بس يا ولا".

وأوضح أن بداية فيديوهاتهم كانت من باب التسلية والضحك، ولكن بعد زيادة متابعيها فكروا في ان يقدموا محتوى كوميدي هادف بحلقات كاملة للجمهور احترام عقولهم.

ووجه الشكر لبرنامج "صباح البلد"، لانه كان واحد من الجهات الإعلامية التي ساعدتهم على الانتشار وتوسع جماهيرهم حتى اصبح لهم 2 مليون متابع دائم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لميس سلامة: النجوم والفنانون متواجدون بكثرة على السوشيال ميديا وتيك توك.. فيديو

بطلها بيومي فؤاد.. لميس سلامة تعرض فيديوهات الفنانين على تيك توك.. فيديو

ابني زي أخويا.. يوسف ووالدته يشعلان تيك توك بمجموعة فيديوهات.. شاهد

لميس سلامة تعرض أفضل 5 فيديوهات تيك توك على السوشيال ميديا.. فيديو

فيجو نجم التيك توك: أكرر المشهد للوصول للأفضل

لميس سلامة: زمن الفن الجميل يعود بقوة على التيك توك

ترشيحاتنا

نوستالجيا| قصة أول حفل غنت فيه كوكب الشرق أم كلثوم في حياتها.. وسبب تسميتها بهذا الاسم

لبس البنت البنطلون في الشارع.. هل جائز شرعا

إيريك تراوري يرفض حضور جلسة التفاوض مع الزمالك ويتمسك بالأهلي

بسبب وزنه الزائد.. ابن سلاف فواخرجى يتعرض للتنمر والفنانة ترد بقوة.. شاهد

جريمة هزت روسيا.. رجل يختطف طفلة ويقتلها بعد اغتصابها بمعاونة زوجته

العركة على يافطة.. عزمى مجاهد يروى تفاصيل زيارة صالح سليم للزمالك

AdvertisementS

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

العركة على يافطة.. عزمى مجاهد يروى تفاصيل زيارة صالح سليم للزمالك

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. 10 إطلالات لافتة لـ رانيا يوسف

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام