ساعدتنا على الانتشار.. مصطفى وكريستين أشهر زوجين على تيك توك يشكران قناة صدى البلد

قال مصطفى شعبان، إحدى مشاهير السوشيال ميديا هو وزوجته الروسية كريستين، إنه حاول كثيرًا أن يعلم زوجته العربية ولكنها تعلمته من نفسها خلال التعامل مع المصريين وأهله بالمنزل، و أصبحت المقدمة لكل المقدمات فيديوهاتهما على تيك توك ويوتيوب.





وتابع مصطفى شعبان، خلال حواره فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان كريستين زوجته لها كلمات مميزة في فيديوهاتهم أصبحت تريند، وأصبح يرددها جمهورهم عندما يصادفهم في أي مكان ومن أشهر تلك الجمل: "ما خلاص بقى ياعم"، "بس يا ولا".





وأوضح أن بداية فيديوهاتهم كانت من باب التسلية والضحك، ولكن بعد زيادة متابعيها فكروا في ان يقدموا محتوى كوميدي هادف بحلقات كاملة للجمهور احترام عقولهم.





ووجه الشكر لبرنامج "صباح البلد"، لانه كان واحد من الجهات الإعلامية التي ساعدتهم على الانتشار وتوسع جماهيرهم حتى اصبح لهم 2 مليون متابع دائم.



