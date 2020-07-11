مصرع طبيب بيطري أخذا بالثأر بالفشن جنوب بني سويف

لقي رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف مصرعه صباح اليوم أثناء تواجده في عمله أخذا بالثأر.
كان اللواء حمدي فرج مساعد مدير أمن بني سويف للجنوب قد تلقي اخطارا من العميد احمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن بمقتل طبيب بيطري يدعي اشرف يوسف رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة صباح اليوم أثناء تواجده في عملة بقرية الحيبة وعلي الفور أسرع الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن الي مكان الحادث حيث تبين ان القتيل من قرية تلت وانه يعمل رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة وانه يقيم بمحل عملة مع أسرته بعد اتهام أشقاءه بقتل احد الأشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية تلت.
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وأثناء خروجة من سكنه متجها الي عملة بقرية الحيبة صباح اليوم أطلق عليه مجهولان النار وفرا هاربين مستقلين دراجة بخارية تم استدعاء سيارة الاسعاف لنقل القتيل الي مشرحة مستشفي الفشن واخطرت النيابة للتحقيق في ملابسات الحادث.