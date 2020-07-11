تعاون بين تنشيط السياحة ولوكشري تورز لترويج سياحة مصر فى أوروبا

عقد مسؤولو الهيئة العامة لتنشيط السياحة المصرية ، اجتماع موسع مع المدير العام لمجموعة لوكشوري تور الهولندية عبدالله أبو الزين ، بحضور ماجد ابوسديرة رئيس قطاع السياحة الدولية في وزارة السياحة ، لعرض وجهات النظر المشتركة للترويج للمقاصد السياحية المصري ،من داخل دول الاتحاد الأوروبى .





قال عبدالله أبو الزين ،فى تصريحات صحفية أنه تم التنسيق مع ، هيئة تنشيط السياحة المصرية ، للعمل على ترويج المقصد المصري ، فى عدة دول بالاتحاد الأوروبي ، لترسيخ الصورة الذهنية ، عن ما يتمتع به المنتج السياحي المصري .





وأشار أبو الزين الى مساندة القطاع السياحي المصري ، من خلال المعارض الدولية داخل الاتحاد الأوروبي ، وتسليط الضوء لإعادة تفعيل مصر كواجهة سياحية تاريخية مفضلة لأوروبا .





وأضاف أن هيئة تنشيط السياحة أوصت بالتعامل مع الشركات السياحية المصرية ، المدرجة وفقا للقانون المصري تحت مظلة وزارة السياحة المصرية ، وتخضع لإشراف الوزارة ليكون هناك مصداقية .كما أوضح أن الفترة القادمة ، ستشهد ترويجا سياحيا مشتركا بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ،لجعل جمهورية مصر كواجهة موصى بها سياحيا على المستوى الأوروبي .





ولفت الى أن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم والتعاون الممكن لرفع مستوى التعاون و إنجاح التعاون ليكون لهه نتائج فعالة على أعلى المستويات ، وسيتم الاطلاع على المعارض و المؤتمرات الدولية للمشاركة فيها .





وأعرب مدير الشركة أنه فى صدد تسخير كافة المواقع الالكترونية و منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركاته ، لترويج المقصد المصري .





وأضاف ماجد ابو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية اهمية السوق المصرية لما تتمتع به من منتجات سياحية فريدة ، بالإضافة إلى التزام الفنادق العاملة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بالإجراءات الوقائية.





ونصح ابوسديرة بالتعامل مع الشركات السياحية المصرية ، وشركات الطيران الوطنية، لتسيير رحلات مباشرة ، بين هولندا و المقاصد السياحية .



