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أخبار البلد

تعاون بين تنشيط السياحة ولوكشري تورز لترويج سياحة مصر فى أوروبا

السبت 11/يوليه/2020 - 01:17 م
اوكشرى تور مع هيئة
اوكشرى تور مع هيئة تنشيط السياحة
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محمد الاسكندرانى
عقد مسؤولو الهيئة العامة لتنشيط السياحة المصرية ، اجتماع موسع مع المدير العام لمجموعة لوكشوري تور الهولندية عبدالله أبو الزين ، بحضور ماجد ابوسديرة رئيس قطاع السياحة الدولية في وزارة السياحة ، لعرض وجهات النظر المشتركة للترويج للمقاصد السياحية المصري ،من داخل دول الاتحاد الأوروبى .

قال عبدالله أبو الزين ،فى تصريحات صحفية أنه تم التنسيق مع ، هيئة تنشيط السياحة المصرية ، للعمل على ترويج المقصد المصري ، فى عدة دول بالاتحاد الأوروبي ، لترسيخ الصورة الذهنية ، عن ما يتمتع به المنتج السياحي المصري .

وأشار أبو الزين الى مساندة القطاع السياحي المصري ، من خلال المعارض الدولية داخل الاتحاد الأوروبي ، وتسليط الضوء لإعادة تفعيل مصر كواجهة سياحية تاريخية مفضلة لأوروبا .

وأضاف أن هيئة تنشيط السياحة أوصت بالتعامل مع الشركات السياحية المصرية ، المدرجة وفقا للقانون المصري تحت مظلة وزارة السياحة المصرية ، وتخضع لإشراف الوزارة ليكون هناك مصداقية .كما أوضح أن الفترة القادمة ، ستشهد ترويجا سياحيا مشتركا بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ،لجعل جمهورية مصر كواجهة موصى بها سياحيا على المستوى الأوروبي  .

ولفت الى أن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم والتعاون الممكن لرفع مستوى التعاون و إنجاح التعاون ليكون لهه نتائج فعالة على أعلى المستويات ، وسيتم  الاطلاع على المعارض و المؤتمرات الدولية للمشاركة فيها .

وأعرب مدير الشركة  أنه فى صدد  تسخير كافة  المواقع الالكترونية و منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركاته ، لترويج المقصد المصري .

وأضاف ماجد ابو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية اهمية السوق المصرية لما تتمتع به من منتجات سياحية فريدة ، بالإضافة إلى التزام الفنادق العاملة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بالإجراءات الوقائية. 

ونصح ابوسديرة بالتعامل مع الشركات السياحية المصرية ، وشركات الطيران الوطنية،  لتسيير رحلات مباشرة ، بين هولندا و المقاصد السياحية .

من جانبه اقترح عبدالله أبو الزين استعداده لفتح شركة هولندية فى مصر بكوادر مصرية وتحت قانون السياحة المصري و بمقاييس الجودة الأوروبية و تعتبر هذه المبادرة الجريئة هي الأولى من نوعها على المستوى الأوروبي و خاصة  في هذه الفترة التي تعتبر من الفترات الصعبة التي يمر بها القطاع السياحة و الطيران  في العالم  . 
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