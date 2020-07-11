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تعليم

الخشت: الامتحانات تسير بمنتهى الانضباط وسلامة الطلاب أولوية.. شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 12:35 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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ثابت البطل - عدسة هدير عبده
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته لتفقد سير الامتحانات بالجامعة والتي انطلقت اليوم،  على أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار، مشيرًا إلى إجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي يجري بها الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.


وأشار الدكتور الخشت، إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل. 



وتنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، تبدأ الامتحانات بجامعة القاهرة في الفترة من 11 يوليو وتنتهي في 25 أغسطس من العام الجامعي الحالي 2020. بالإضافة إلى استقبال المدن الجامعيةَ للطلاب المغتربين ممن كانوا يقيمون سابقا بالمدن وتسكينهم قبل انعقاد الامتحانات بيومين.
الخشت: الامتحانات تسير بمنتهى الانضباط وسلامة الطلاب أولوية.. شاهد
الخشت: الامتحانات تسير بمنتهى الانضباط وسلامة الطلاب أولوية.. شاهد
الخشت: الامتحانات تسير بمنتهى الانضباط وسلامة الطلاب أولوية.. شاهد
الخشت: الامتحانات تسير بمنتهى الانضباط وسلامة الطلاب أولوية.. شاهد
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