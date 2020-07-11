AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 أضرار خطيرة لأدوية التخسيس.. احذروها

السبت 11/يوليه/2020 - 03:36 م
اضرار ادوية التخسيس
اضرار ادوية التخسيس
Advertisements
آية التيجي
يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام ادوية التخسيس، وذلك لخسارة الوزن بدون بذل أى مجهود اعتقادا منهم ان هذه الأدوية هي فعالة في إنقاص الوزن دون التسبب في اضرار للجسم، إلا أن الأمر ليس كما يبدو.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان أدوية التخسيس ما هي إلا أدوية تعمل على إعطاء المخ إشارات لتقليل الشعور بالجوع، وهناك الكثير منها ما يتسبب في زيادة معدل الحرق، وأنواع أخرى تتسبب في تقليل امتصاص الدهون من الوجبات.

إقرأ ايضا | تحذير.. أدوية التخسيس تصيب بمرض خطير يؤدي إلى الموت.. فيديو

وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه ك الأنواع السابق ذكرها من ادوية التخسيس هي مضرة بالجسم، وذلك لما لها من اضرار اخرى على أعضاء الجسم، ومن أبرز هذه الأضرار والتي يجعلها مستخدمى ادوية التخسيس، ما يلي :

1-تسبب في العشور بـ الاكتئاب، والإصابة بامراض نفسيه وعصبيه.

2- تساهم في رفع مستوى ضغط الدم، وبالتالي تزيد من معدل الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب.

3- تسبب في الإصابة بالسرطان، وتؤدي إلى حدوث مشاكل في الكلى والكبد.

4-تؤدي إلى الإصابة بـ مشاكل الجهاز الهضمي، والقولون.

5-يؤثر على معدل حرق الدهون، وتسبب في خسارة الكتلة العضلية، وبالتالي تساهم في زيادة الوزن  بشكل أكبر بعد التوقف عن استخدامها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون أدوية ومشروبات تخسيس.. طريقة صحية للتخلص من دهون البطن

بين الحقيقة والخيال.. مشروبات التخسيس وتأثيرها على خسارة الوزن

احترسى.. 5 مضاعفات خطيرة تصيبك عند اتباع نظام غذائي قاسٍ

تجنب حدوثها.. أبرز أسباب الفشل الكلوي

في ظل انتشار كورونا.. أخصائي تغذية يوضح أهداف حملة خليك مسؤول

توقف عن الدايت فورًا.. حقيقة علاقة الريجيم بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

ياسمين أشرف.. حكاية ممرضة لم تتأخر عن خدمة المرضى فقتلها فيروس كورونا

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

تصل لـ500 ألف جنيه.. غرامة مرتقبة لمن يستخدم الكيس البلاستيك مرتين

تقدم في الجوانب الفنية.. السودان يصدر بيانا بشأن مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

AdvertisementS

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

رغم الدراسة اليابانية.. الإعلان عن موعد بدء إنتاج أفيجان بمصر خلال ساعات

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني