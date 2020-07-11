5 أضرار خطيرة لأدوية التخسيس.. احذروها

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام ادوية التخسيس ، وذلك لخسارة الوزن بدون بذل أى مجهود اعتقادا منهم ان هذه الأدوية هي فعالة في إنقاص الوزن دون التسبب في اضرار للجسم، إلا أن الأمر ليس كما يبدو.









إقرأ ايضا | تحذير.. أدوية التخسيس تصيب بمرض خطير يؤدي إلى الموت.. فيديو وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان أدوية التخسيس ما هي إلا أدوية تعمل على إعطاء المخ إشارات لتقليل الشعور بالجوع، وهناك الكثير منها ما يتسبب في زيادة معدل الحرق، وأنواع أخرى تتسبب في تقليل امتصاص الدهون من الوجبات.





وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه ك الأنواع السابق ذكرها من ادوية التخسيس هي مضرة بالجسم، وذلك لما لها من اضرار اخرى على أعضاء الجسم، ومن أبرز هذه الأضرار والتي يجعلها مستخدمى ادوية التخسيس ، ما يلي :









1-تسبب في العشور ب ـ الاكتئاب ، والإصابة بامراض نفسيه وعصبيه.

2- تساهم في رفع مستوى ضغط الدم، وبالتالي تزيد من معدل الإصابة بمرض السكري، و أمراض القلب





3- تسبب في الإصابة بالسرطان، وتؤدي إلى حدوث مشاكل في الكلى والكبد.









5-يؤثر على معدل حرق الدهون، وتسبب في خسارة الكتلة العضلية، وبالتالي تساهم في زيادة الوزن بشكل أكبر بعد التوقف عن استخدامها.



