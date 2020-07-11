محافظ الدقهلية يتابع التشطيبات النهائية لمشروع الإسكان الاجتماعى بالشيخ زايد بجمصة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بزيارة ميدانية لمدينه جمصة ، يرافقه مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولى قطاع الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظة.

جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم للمواطنين على مستوى المحافظات المصرية ، حيث تابع محافظ الدقهلية التشطيبات النهائية لمشروع الاسكان الاجتماعى ، بمنطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، باجمالى 221 عمارة سكنية تضم 5304 وحده سكنية بتكلفة قدرها مليار و300 مليون جنيه.





وقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بتنفيذه ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى الذى تقوم الهيئة بتنفيذه فى عدد من المحافظات المصرية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمشاركة اشرافية لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وأوضح محافظ الدقهلية، ان مشروعات الاسكان الاجتماعى بمحافظة الدقهلية تأتى تلبيه لمطالب واحتياجات مواطنى المحافظة من السكن الملائم ، مضيفا أن إجمالى عدد وحدات الاسكان الاجتماعى بنطاق مراكز ومدن واحياء المحافظة بلغت 13 ألف وحده سكنية.





وثمن محافظ الدقهلية الجهود المستمرة والمتواصله للقيادة السياسية المصرية والحكومة المصرية ، التى تستهدف جوده الحياة للمصريين فى كافة المجالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات ، مؤكدا السير خلف القياده الحكيمة رئيس الجمهورية وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء لمصرنا الغالية.



