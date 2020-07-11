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رياضة

الحضري يثير الجدل بجائزة نادي القرن.. شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 02:17 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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إسراء أشرف
أثار عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن رأيه في قضية نادي القرن العشرين بإفريقيا.


وتوج الأهلي بلقب نادي القرن عام 2000، لكن منافسه الزمالك ما زال يطالب باللقب، بقيادة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، والذي أعلن إقامة احتفالية "نادي القرن" في اليومين الماضيين.

 
ونشر "الحضري"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لجائزة نادي القرن في دولاب بطولات الأهلي.



وعلق حارس مرمى منتخب مصر السابق على الصورة، قائلًا "نادي القرن.. صباح الخيرات".


وأثارت قضية نادي القرن العشرين، الجدل بين جماهير القطبين، وأصبحت حديث الكرة المصرية، في الفترة الأخيرة.

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