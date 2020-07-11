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حوادث

جهود مكثفة لمباحث البحيرة لكشف غموض محاولة ربة منزل ذبح ابنتها

السبت 11/يوليه/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
شهدت قرية البستان بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حادثا مأساويا حيث قامت ربة منزل بمحاولة قتل ابنتها في ظروف غامضة. 

ويكثف رجال مباحث البحيرة من جهودهم لكشف غموض الجريمة وملابساتها.

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول هناء س م 19 سنة غارقة فى دمائها ومصابة بجرح طعني بالرقبة وحالتها خطيرة.


وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين قيام والدة الضحية "س ا ع" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية البستان بدائرة المركز بالتعدى على ابنتها عليها بالتعدي ومحاولة ذبحها، فى ظروف غامضة.

ووجه اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الجريمة وملابساتها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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