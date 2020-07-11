بعد علمها بحملها سفاحا.. القبض على ربة منزل حاولت ذبح ابنتها

نجح رجال مباحث البحيرة فى كشف غموض محاولة ربة منزل مقيمة بقرية البستان بمركز الدلنجات ذبح ابنتها وتم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإصابة نجلتها بسكين وطعنها برقبتها فى محاولة لذبحها بعد علمها بحمل ابنتها سفاحا.





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول وصول (هناء س م 19 سنة) غارقة فى دمائها لمستشفى الدلنجات المركزي، ومصابة بجرح طعني بالرقبة وفى حالة خطيرة.









وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات لقيام سامية أ ع 45 سنة ربة منزل ومقيم البستان، والدة المجنى عليها بالتعدي عليها ومحاولة ذبحها بسكين بعد علمها بحمل نجلتها سفاحا من أحد الأشخاص بالقرية .



