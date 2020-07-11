شيخ الأزهر يوصي الطلاب بالتركيز والبعد عن مصادر الإلهاء والتشتت خلال الامتحانات

عقد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم اجتماعًا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع قيادات الأزهر، لمتابعة سير امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر والشهادة الثانوية الأزهرية، والاطلاع على آخر المستجدات، وذلك بحضور الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.





وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة وباء «كورونا»، وعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات خلال فترة الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، مع التأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات في جو من الأمان والطمأنينة، وأهمية رصد ومتابعة كل ما يدور بشأن الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مشكلات تتعلق بسير وانضباط الامتحانات.



