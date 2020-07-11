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أخبار البلد

حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور

السبت 11/يوليه/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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ميرنا محمود- منار نور - إبراهيم قنديل
يواصل أعضاء حملة رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والحارات والمساجد فى دائرة الجيزة؛ ضمن إجراءات احترازية مُتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وشملت أعمال أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين، استمرار عمليات التطهير والتعقيم في منطقة عزبة القصبجي بالمنيب وشملت الشوارع الآتية: "ش السماعية -ش محمد شاهين -ش ترعة الزمر -حارة لاشين -المسجد الكبير- ش المسجد الكبير -ش الفولى - حارة عبد الفتاح حسني - ش والي -حارة المأمون -ش فاروق مصطفي -ش عيوشي -حارة صلاح مجاهد -ش كابينة النور -ش محمد عبد الوهاب".

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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين شاركت لمدة ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات.

ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة في عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع عزبة القصبجي في الجيزة.. فيديو وصور
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