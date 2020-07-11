بعد غرق 11.. محافظ الإسكندرية: لن نسمح بتكرار كارثة شاطئ النخيل

أعطى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليمات مشددة إلى المسئولين بجمعية 6 أكتوبر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالبدء الفوري في إنشاء سور وبوابات تأمينية على طول شاطئ النخيل، لمنع دخول المواطنين إلى الشاطئ ومنعهم من النزول بمياه البحر، خاصة أن مساحة الشاطئ كبيرة ويتواجد في حدوده 37 شارع مفتوح على المنطقة السكنية، مشددا على الانتهاء من ذلك على وجه السرعة.

كلف المحافظ المسئولين بتكثيف الحراسات التأمينية، وزيادة عمال الإنقاذ، وتكليف مشرفين بالتواجد على الشاطئ المغلق من صلاة الفجر وحتى الغروب لمنع وتفريق أي تجمعات، بالإضافة إلى تواجد مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وقوات أمن الشرطة، لمنع أي تجمعات أو النزول إلى مياه البحر.

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وأعرب المحافظ عن استيائه لما حدث، قائلا "إن ما حدث أمر مرفوض تمامًا ولن نسمح بتكراره مرة أخرى. ولابد من إحكام السيطرة النهائية على الشاطئ..

وطالب محافظ الإسكندرية المواطنين بالامتناع عن التصرفات الخاطئة لقرارات إغلاق الشواطئ والإصرار على ارتياد الشاطئ فجرًا في غياب المسئولين والمنقذين مما يعرض حياتهم للخطر والغرق.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الإسكندرية، اليوم، بشاطئ النخيل بحي العجمي للوقوف على الوضع الحالي ومتابعة جهود انتشال الغرقى، وبحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والسيد موسي رئيس حي العجمي، ومسئولي جمعية 6 أكتوبر.